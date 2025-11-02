Мужчина и два ребенка погибли на пожаре в российском регионе

В Ленинградской области произошла страшная трагедия. В деревне Гостилицы Ломоносовского района случился пожар, в результате которого погибли три человека, мужчина сорока лет и двое детей — тринадцати и девяти лет, сообщает региональный Следственный комитет.

Их тела со следами ожогов были обнаружены сегодня, 2-го ноября 2025 года после того, как спасатели потушили огонь в жилом доме. На место происшествия незамедлительно выехали руководители следственного отдела, сотрудники полиции и МЧС.

Следственным комитетом по Ленинградской области уже возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам. В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.

Опрашиваются свидетели и очевидцы. Также устанавливаются полные данные погибших.

Работа на месте пожара продолжается, чтобы выяснить все причины и условия, которые привели к этой ужасной гибели людей.