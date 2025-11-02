Пропавшего рыбака нашли недалеко от места поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае завершена поисково-спасательная операция по обнаружению 54-летнего мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Мана в Партизанском районе. Об этом информирует тг-канал Сибирский экспресс. В этом же районе ведутся поиски семьи Усольцевых. Как сообщает КГКУ «Спасатель», тело мужчины передали правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия.

Поисковые работы проводились в сложных погодных условиях с преодолением значительных территорий. Специалисты обследовали 65 километров акватории реки, 50 километров береговой линии и 75 километров проток. Для изучения донного рельефа было задействован эхолот, позволивший просканировать более 350 квадратных метров дна. Существенным осложняющим фактором стало образование шуги на водной поверхности.

Согласно информации, полученной от родственников, мужчина отправился на рыбалку с использованием резиновой лодки 18 октября. После того, как он перестал выходить на связь, родные самостоятельно предприняли попытки поиска. Только 21 октября близкие официально обратились в полицию. На первом этапе поисков была обнаружена только лодка пропавшего.

Названа сумма, потраченная на поиск пропавшей семьи Усольцевых

Инцидент произошёл в 60 километрах от места, где в конце сентября пропала семья Усольцевых. Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью 27 сентября прибыли в посёлок Кутурчин для участия в туристическом походе. После отмены группового маршрута из-за неблагоприятных погодных условий, семья самостоятельно направилась в Кутурчинское белогорье.

Поисковые операции в обоих случаях продолжались несколько недель, однако местонахождение семьи Усольцевых до сих пор не установлено. Следственные органы рассматривают несчастный случай как основную версию произошедшего.