Вооруженные бойцы доставили в суд свердловского вора в законе: подробности

Силовики привезли вора в законе Гию Свердловского (Георгий Акоев) в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Он обвиняются в занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ), передает корреспондент URA.RU.

В здании суда присутствует значительное количество вооруженных сотрудников силовых структур и судебных приставов. На заседание прибыла группа поддержки Акоева.

По данным агентства, Гия Свердловский был задержан вечером 31 октября в своем офисе на Щорса. Вместе с ним, по некоторым данным, из здания вывели еще несколько человек. Их судьба неизвестна.

Акоев — племянник криминального авторитета Аслана Усояна, более известного по прозвищу Дед Хасан. Попав в Свердловскую область, Гия стал «смотрящим» за этническими группировками и правой рукой вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мирзоева).

В 2006-м Акоева задержали за дерзкий грабеж, а через два года приговорили к 11 годам в колонии. В колонии, как считают силовики, его короновали по протекции Тимура Свердловского, он стал членом клана Хасана. На свободу Акоев вышел в 2017 году. С тех пор он старается не отсвечивать в медиаполе.