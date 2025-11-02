Более 22 человек погибли после взрыва в мексиканском магазине

Как минимум 22 человека, в том числе четверо детей, скончались в результате пожара в магазине мексиканского города Эрмосильо, что на северо-западе Мексики. Об этом пишет газета El Universal.

По данным издания, еще 12 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Как отмечается, пламя охватило здание после взрыва.

В Иране произошли мощные взрывы

Огонь разгорелся у входа в торговое помещение, большое количество покупателей оказалось заблокировано внутри, уточнили в пожарных службах. Возгорание удалось локализовать и предотвратить распространение пламени на соседние здания.

Началось расследование происшествия. В качестве одной из версий называют техническую неисправность и возможное наличие легковоспламеняющихся материалов.

Ранее сообщалось, что в финской коммуне Йоройнен при взрыве фургона погибли двое людей. Кроме того, взрывом был поврежден фасад здания и восемь автомобилей. Волна также выбила окна нескольких номеров.