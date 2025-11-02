Трое рыбаков утонули, переплывая на лодке Обь под Новосибирском

Небольшая лодка с четырьмя людьми перевернулась на реке Обь в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, инцидент произошел 1 ноября, когда мужчины отправились на рыбалку из деревни Усть-Тула Болотнинского района. Они хотели на лодке переплыть на противоположный берег реки, но в процессе она перевернулись.

По данным Telegram-канала Shot, спастись удалось лишь одному человеку — второй погиб на месте, еще двоих унесло сильным течением, их до сих пор не нашли. Поиски продолжаются.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Следователи следственного управления выехали на место происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, — передает официальный Telegram-канал управления.

Другой случай произошел 11 октября, когда снегоход «Буран» провалился под лед на реке Оленек, по которой четверо мужчин ехали в одноименное село в Якутии.