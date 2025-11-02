СМИ: В Великобритании при нападении с ножом в поезде пострадали 10 человек

В Великобритании в графстве Кембриджшир в результате нападения мужчины с ножом в поезде пострадали десять человек. Об этом сообщает издание «The Telegraph».

По данным источника, пострадавших госпитализировали, девять из них получили опасные для жизни ранения.

Известно, что ЧП случилось вечером 1 ноября примерно в 19:42 по местному времени (в 22:42 по Москве). Отмечается, что поезд остановили на станции Хантингдон, там полицейские и задержали двоих человек.

Очевидцы рассказали, что мужчина в черной одежде передвигался по поезду и нападал на пассажиров с большим ножом. Один из свидетелей сообщил BBC, что принял происходящее за шутку на Хэллоуин. По его словам, пожилой мужчина «заблокировал» нападавшего, чтобы тот не нанес ножевые ранения девушке, из-за чего сам получил травмы.

