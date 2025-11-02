В одесский ночной клуб «Палладиум» прибыла полиция из-за жалоб на русские песни. Об этом сообщает «Страна».

© Lenta.ru

Издание пишет, что в сети появились ролики, на которых одесситы массово подпевают и танцуют под российскую музыку. Привело ли появление полицейских к задержаниям — неизвестно.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах!» — добавил он.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила, что на территории страны нет запрета на исполнение песен на русском языке. При этом, добавила она, на Украине действует закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских исполнителей.