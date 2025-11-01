В южном иранском городе Шираз на газовом промышленном объекте произошла серия мощных взрывов. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу, 1 ноября, на предприятии, где заправляли баллоны сжиженным газом.

На кадрах, снятых очевидцами, над промышленной площадкой поднимается столб яркого пламени, время от времени происходят взрывы. Каждый взрыв вызывает бурные эмоции у наблюдающих за пожаром, несмотря на позднее время, иранцев.

Названо количество жертв чудовищного взрыва в Иране

На месте работают специалисты экстренных служб, спасатели эвакуировали работников и жителей близлежащих зданий.

Причины ЧП выясняются, проводится расследование. Количество погибших пока не называется.