Guardian: в ФРГ назвали решение польского суда по "Северному потоку" беспрецедентным

Бывший Кингисеппский городской прокурор Ленинградской области Андрей Стрельников заключен под стражу Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга до 29 декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Стрельников подозревается в превышении должностных полномочий. Согласно материалам следствия, экс-прокурор, занимавший должность в Кингисеппе с августа 2022 года, преднамеренно не отправил в суд ряд уголовных дел в период с февраля по август 2024 года. Обязанностью главы Кингисеппской прокуратуры являлось утверждение обвинительного заключения и направление дел в суд в течение пяти дней, либо возврат материалов на дознание. Однако дела оставались без движения в прокуратуре на протяжении нескольких месяцев. В то время как Стрельников игнорировал установленные сроки, по некоторым делам истек срок давности. 30 октября сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности провели обыски в рабочем кабинете Стрельникова и по месту его жительства. За день до этого Кингисеппский городской прокурор был освобожден от занимаемой должности.