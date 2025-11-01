В Париже отпустили одного их подозреваемых в ограблении Лувра

Один из подозреваемых в дерзкой краже драгоценностей в Лувре, был освобожден без предъявления обвинений, сообщили его адвокаты, которые также обвинили полицию в неизбирательности задержаний, сообщает телеканал ABC.

В общей сложности в связи с ограблением были задержаны семь подозреваемых, и несколько из них предстали перед мировыми судьями 1 ноября в Парижском суде.

Пятеро из этих подозреваемых были задержаны ранее на этой неделе, включая мужчину, который в итоге был освобожден.

По оценкам адвокатов, в делах о серьезных преступлениях обнаруживается, что волны арестов были больше похожи на траловые сети. Скорее всего, они носили неизбирательный характер.

Тем временем подозреваемому, проживающему в северном пригороде Парижа Ла-Курнев, предъявлены обвинения в соучастии в организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления.

Напомним, 19 октября воры, вооруженные электроинструментами, средь бела дня совершили налет на Лувр. Всего за семь минут они похитили драгоценности на 102 млн долларов. Четверо мужчин припарковали грузовик с подъемником под одним из окон галереи в часы работы, а затем с помощью режущего инструмента проникли в галерею на втором этаже.