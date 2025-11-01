Северная часть Запорожской области осталась без света

Северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергообъекты региона.

Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остается без электроснабжения. Специалисты проводят оперативные работы по ремонту и восстановлению напряжения", - написал он в своем Telegram-канале.