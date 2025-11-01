На Крите два человека погибли в результате вендетты

Мужчина и женщина были убиты, по меньшей мере, 10 человек получили ранения в результате стрельбы в деревне Воризия на греческом острове Крит. Пострадавших может быть больше, так как некоторые из них доставлены в больницу на частных автомобилях, сообщает Reuters.

© Российская Газета

По версии следствия, преступление было совершено из-за вендетты. Погибли 50-летняя женщина и 39-летний мужчина. Нападению предшествовал взрыв на строительной площадке, где была заложена бомба.

На место происшествия выехали начальник полиции Греции и руководитель подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Крит славится жестокой местью между семьями из-за споров, вызванных местью, задетой честью и предполагаемыми оскорблениями, отмечает издание.