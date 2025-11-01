Россиянка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В Таиланде пропала 30-летняя москвичка с биполярным расстройством. Поиски молодой женщины, исчезнувшей при загадочных обстоятельствах, ведутся уже третью неделю, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянка приехала в страну учиться по студенческой визе и жила в кондо City Phuket. Через некоторое время она внезапно перестала выходить на связь.

Владелец языковой школы Алексей заметил, что Машу видели за два дня до исчезновения. По его словам, она была примерной ученицей, не пропускала занятия, поэтому преподаватели сразу забили тревогу.

Журналисты отметили, что после пропажи москвички ее близким и волонтерам стали поступать угрозы — неизвестные потребовали не вмешиваться в поиски.

В ходе расследования возникло несколько версий. По одной из них, Мария «бросила всё и уехала путешествовать с котом». По другой — попала в рабство скам-центра (организации, где девушки флиртуют с молодыми людьми и уговаривают их вложить деньги в площадки мошенников), который на днях уничтожили военные.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии продолжают поиски минчанки, уехавшей работать в скам-центре в Таиланде и предположительно попавшей в трудовое рабство.