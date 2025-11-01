По делу уехавшей из России телеведущей появились новые подробности

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении журналистки «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Новые подробности «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Котрикадзе проходит обвиняемой по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Ее дело передано для направления в суд. Журналистка заочно арестована.

7 октября Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов.