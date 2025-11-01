Раскрыт главарь юных зацеперов в Москве

Следственный комитет (СК) обвинил машиниста электропоезда во влечении несовершеннолетних в зацепинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела криминалистики Западного межрегионального следственного управления на транспорте выявили 27-летнего мужчину, который является действующим машинистом, систематически вовлекал несовершеннолетних в занятие зацепингом. В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, в котором размещал видео с предложениями заниматься опасным увлечением. Он также координировал встречи групп несовершеннолетних на территории железнодорожных платформ.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг.