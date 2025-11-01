Российские подростки хотели разнять драку на улице и поплатились

В Санкт-Петербурге подростки хотели разнять драку на Думской улице и поплатились, передает 78.ru.

По данным российского издания, один из несовершеннолетних был вынужден обратиться к врачам за помощью.

Прибывшие на место оперативники задержали четверых молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Все были доставлены для разбирательства в отдел.

Удалось установить, что 14-летний и 17-летний юноши пытались пресечь потасовку между двумя 21-летними молодыми людьми.

Школьников опросили и передали законным представителям. В отношении одного из 21-летних участников конфликта составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

