В Башкирии экс-главу администрации района осудили за взятку

Салаватский городской суд Республики Башкортостан отправил в колонию на 9 лет 6 месяцев бывшего главу администрации Мелеузовского района за взятку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

© Официальный Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан

"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в пятикратном размере взятки, то есть 20 млн 325 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, сроком на 8 лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля по май 2018 года подсудимый оказал содействие коммерческой фирме в победе на аукционе на право аренды трех участков, относящихся к землям рекреационного назначения, на которых запрещено возведение многоквартирных домов, для строительства многоквартирных домов, а также общее покровительство. В качестве взятки муниципальный служащий потребовал безвозмездно передать права собственности на три квартиры, которые планировалось построить. На эти квартиры заключили притворные сделки, временно оформив право собственности на третьих лиц, чтобы позднее передать квартиры близким лицам подсудимого. Подсудимый частично признал вину.

Три квартиры общей стоимостью 4 млн 65 тыс. рублей, являющиеся предметом взятки, конфискованы и обращены в доход государства.