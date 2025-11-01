Россиянка в парике арендовала машину в США и продала ее

В США россиянка обманула салон по аренде автомобилей, продав их машину за 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Девушка по имени Юлия взяла в аренду роскошный Infiniti QX80: R-Spec. Сотрудники салона ничего неладного не заподозрили и спокойно дали ей машину. Юлия исправно оплачивала страховку, депозит и другое. Единственное, что смущало работников фирмы, — парик, который россиянка регулярно надевала, приходя к ним», — говорится в публикации.

Впоследствии оказалось, что полиция изъяла у девушки Infiniti в качестве вещдока. В октябре Юлия попыталась продать автомобиль за 10 млн рублей, а затем снизила цену до 3,2 млн рублей. Тогда покупатель быстро нашелся. Отмечается, что девушка заключала договор по поддельным правам.

До этого певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об атаке мошенников на свой аккаунт во время поездки в автомобиле.

«Мои хорошие, всем привет, мне удалось сейчас прямо вернуть свой аккаунт. Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами, но эти мошенники могут опять его взломать», — пояснила она.