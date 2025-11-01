В Дагестане 10 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции

В Казбековском районе Дагестана в больницу доставили 10 детей с признаками острой кишечной инфекции. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что всем госпитализированным оказывается необходимая помощь, а их состояние оценивается как стабильное и не вызывающее опасений.

Прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений об отравлении несовершеннолетних.

По данным старшего помощника прокурора Татьяны Голубовой, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают соблюдение санитарных норм. Ход и результаты проверки поставлены на контроль, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что массовое отравление произошло в Республике Бурятия. Все заболевшие употребляли пищевую продукцию производства местной компании «Восток», которую купили в разных магазинах торговой сети «Николаевский».

Бригады скорой помощи доставили в больницы Улан-Удэ 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, сообщила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.