К россиянке наведались люди в черном с оккультной символикой

В Ростовской области проводят проверку по факту проведения оккультного обряда у частного дома, передает «База».

© Московский Комсомолец

В городе Красный Сулин Ростовской области произошел инцидент с проведением оккультного ритуала у частного домовладения. Местная жительница обнаружила у своих ворот следы проведения магического обряда, включавшего кровавую пентаграмму и использование отрезанной головы коровы.

Как установило издание, женщина сначала заметила появление странных символов у входа на свою территорию, после чего установила систему видеонаблюдения. Камеры зафиксировали неизвестного в черной мантии, который провел полноценный ритуал с использованием свечей и других магических предметов.

Среди обнаруженных улик были карты Таро - арканы "Смерть" и "Десятка мечей", которые в оккультной практике ассоциируются с ритуалами на причинение смерти или тяжелой болезни.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Специалисты отмечают, что подобные случаи требуют тщательного расследования, поскольку могут быть связаны с деятельностью запрещенных в России организаций. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность человека, проводившего обряд.

*Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещенным.