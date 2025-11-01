В Тверской районный суд Москвы поступило уголовное дело блогера Митрошиной

Уголовные дело о легализации денежных средств в отношении блогера Александры Митрошиной в восьми томах поступило в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Южного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело в восьми томах уже поступило в Тверской районный суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами она легализовала их часть путем покупки объектов недвижимости в Москве.