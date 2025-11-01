Квартира загорелась в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы произошел пожар в квартире жилого дома, расположенного на улице Адмирала Лазарева. Пока нет информации о пострадавших. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

© Вечерняя Москва

— Загорелась квартира в доме по адресу улица Адмирала Лазарева, 27, — говорится в публикации.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне жилища на 12-м этаже. В результате пожара погиб человек. Еще одно возгорание произошло в квартире дома на улице Яворки в Новой Москве. До прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяева самостоятельно покинули помещение. Пламя распространилось на кухне и частично на балконе. Пожар удалось ликвидировать.