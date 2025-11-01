Появились новые детали в деле исчезновения семьи Усольцевых

Глава пропавшей в Красноярском крае семьи Сергей Усольцев неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение финансового и налогового законодательств. Большая часть этих дел связана с деятельностью его компании — ООО «Международный центр развития — Железногорск». Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

© Соцсети

По информации канала, в конце 1990-х Усольцев принимал участие в программе Департамента энергетики США «Инициатива атомных городов», реализуемой в Железногорске. Со временем он стал критиковать власть и экономическую политику.

Есть шанс: егерь объяснил, как Усольцевы могли выжить в красноярской тайге

В интервью 2015 года он заявил, что государство «душит» реальный сектор, а российская экономика вскоре может столкнуться с серьезным кризисом.

— А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером? — цитирует ранние заявления Усольцева 112.

Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже месяц. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка, что Усольцевы сбежали в США. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.