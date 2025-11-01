В Ростовской области задержан оккультист-любовник с головой коровы

В городе Красный Сулин Ростовской области сотрудники полиции задержали мужчину, который с помощью оккультных ритуалов и головы коровы пытался приворожить девушку.

Основанием для доследственной проверки стало заявление местной жительницы о систематическом давлении со стороны ее 34-летнего бывшего сожителя.

Молодой человек устраивал у дома своей жертвы ритуалы, а затем принес отрубленную голову животного.

"Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть - на мясном рынке города Шахты", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По завершении проверки в отношении поклонника оккультных ритуалов будет принято процессуальное решение.