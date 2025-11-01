Москвичка пойдет под суд после неудачной попытки организовать убийство мужа

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении заказчицы, обвиняемой в приготовлении к убийству супруга. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к совершению убийства, совершенное из корыстных побуждений, по найму»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 25 декабря 2024 года фигурантка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию из открытых источников в отношении ее супруга. В дальнейшем в ходе личной встречи женщина пояснила агенту, что находится в бракоразводном процессе и подыскивает лицо, которое за денежное вознаграждение может совершить убийство ее мужа.

После встречи сотрудник агентства обратился в правоохранительные органы. Далее детективный агент, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент», встретился с обвиняемой, которая предложила ему совершить убийство ее супруга за вознаграждение в размере 5 млн руб. с помощью ядовитого вещества.

После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также обвиняемая перевела на банковскую карту агента 1 млн в качестве аванса.

10 февраля 2025 года заказчица получила от агента информацию об убийстве своего мужа и передала ему оставшиеся деньги.

«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов заказное убийство было предотвращено, а заказчица задержана. Ей предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователями столичного СК проведен комплекс следственных действий, собран значительный объем доказательств, изобличающих фигурантку в содеянном. В основу доказательственной базы легли осмотры аудиозаписей и видеозаписей ОРМ, показания свидетелей и потерпевшего, а также заключения судебных экспертиз», – пояснили в ведомстве.

Теперь следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд.