Силовики задержали мужчину, забравшего у пенсионерок из Москвы деньги и золото

Сотрудники правоохранительных органов поймали в Подмосковье мужчину, работавшего на аферистов. Он забрал у столичных пенсионерок деньги, а также слитки золота. В общей сложности сумма ущерба превысила 2,7 миллиона рублей. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого — 34-летнего мужчину. Похищенные деньги он перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам, — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленник встретился с одной из потерпевших около ее дома на улице Лавочкина. Пенсионерка передала пособнику мошенников свыше 1,3 миллиона рублей. Уже после задержания подозреваемого выяснилось, что он причастен еще к одному эпизоду мошенничества. Мужчина встретился с пожилой женщиной на Новоясеневском проспекте и забрал у нее три слитка из золота. Стоимость эти драгоценных металлов превышает 1,4 миллиона рублей. Слитки фигурант передал соучастникам преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Его отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители ищут тех, кто причастен к обману пенсионерок.

До этого мошенники ввели в заблуждение жителей блокадного Ленинграда и убедили их расстаться со своими деньгами. Одна из пенсионерок передала курьеру 360 тысяч рублей. Другая пожилая женщина поверила, что ей необходимо «обезопасить» свои сбережения, и тоже рассталась с деньгами. Она потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников.