Названа сумма, потраченная на поиск пропавшей семьи Усольцевых

На поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге Красноярского края, было затрачено не менее миллиона рублей. Об этом заявил aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

© Соцсети

Сергей, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября. В этот день семья Усольцевых отправилась на прогулку в живописном Кутурчинском Белогорье, в окрестностях горы Буратинка.

Через несколько дней после того, как Ирина не появилась на работе, ее коллеги забили тревогу и связались с сыном — Данилом Баталовым. С 1 октября начались поиски семьи. За месяц не удалось обнаружить почти никаких следов. В операции были задействованы около 1,5 тысячи спасателей, использовались беспилотники, авиация и квадроциклы.

По словам Киселева, «любые спасательные работы — это абсолютно не маленькие суммы». Как уточнил он, все зависит от количества привлеченных людей и техники. Специалист отметил, что сумма, затраченная на эти поиски, значительно превышает сотни тысяч рублей. Поиски Усольцевых продолжаются.