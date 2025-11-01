Свадьба в российском СИЗО обернулась приговором

В Свердловской области суд приговорил к четырем годам колонии общего режима помощника начальника управления ГУФСИН России по области Марата Кабирова за получение взяток за услуги для заключенных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Также с осужденного взысканы в доход государства 167 тысяч рублей, полученных в качестве взятки. Кабиров взят под стражу в зале суда. Деньги ему передавались через двоих посредников. Их оштрафовали на 400 и 600 тысяч рублей. По одному из эпизодов взяткодателем выступила женщина, которую также оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Кабиров через посредников дважды получал денежное вознаграждение. В одном случае взяткодательница передала 130 тысяч рублей за организацию бракосочетания с осужденным на территории следственного изолятора №1, оставление супруга в СИЗО для отбывания наказания и его трудоустройство в хозяйственный блок. Непосредственно Кабирову досталось 67,5 тысячи рублей.

По второму эпизоду родственница другого осужденного передала чиновнику 100 тысяч рублей. В отношении этой взяткодательницы уголовное дело прекращено.

Ранее в Москве суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела миграционной службы столичного УМВД Александра Позднякова, который незаконно выдавал паспорта иностранцам и даже ворам в законе.