Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании правительства региона поручил найти военнослужащего Алексея Кострикина, обвиняемого в убийстве, который совершил побег из-под конвоя вечером 31 октября. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.

© Соцсети

Гладков поручил главам Шебекинского округа, Белгородского района и Белгорода «поднять всю самооборону» для поимки Кострикина.

«Сейчас правоохранительные органы принимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Непале из-за беспорядков из 13 тюрем сбежали не менее 7557 заключенных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».