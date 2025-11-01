Мужчины украли электровелосипед, оставленный курьером около дома в Москве

Двое мужчин украли в столице электровелосипед, принадлежащий курьеру службы доставки. Злоумышленники похитили средство индивидуальной мобильности около жилого дома на Игральной улице. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

© Вечерняя Москва

— В полицию за помощью обратился мужчина и сообщил, что около подъезда на Игральной улице неизвестные похитили его электровелосипед стоимостью более 40 тысяч рублей, на котором он развозил заказы, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Похитителями электровелосипеда оказались москвич и гость столицы. Они не успели распорядиться имуществом по своему усмотрению. Электровелосипед вернули владельцу, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде на время следствия. Они также обязаны вести себя надлежащим образом.

До этого полицейские поймали в подмосковном поселке Власиха женщину, похитившую велосипеды из подъездов жилых домов. В общей сложности она успела украсть четыре двухколесных транспортных средства. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.