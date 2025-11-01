Власти Мьянмы уничтожили кол-центр, куда забирали в рабство россиянок

Власти Мьянмы уничтожили главное здание центра, где иностранных туристов держали в рабстве для занятия телефонным мошенничеством и продавали на органы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации сообщается, что во время рейда военнослужащие тайской армии совместно с солдатами Мьянмы взорвали части здания, в котором располагался кол-центр KK Park. Там уточнили, что в ходе операции оставшиеся пленники были освобождены, на их телах обнаружили следы ударов плетью и последствия военных рейдов.

До этого сообщалось об освобождении тысячи пленников из мошеннического кол-центра в Мьянме. Известно, что в их числе были и граждане России. Людей заманивали в Таиланд обещаниями хорошо оплачиваемой работы, но по прибытии отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму для участия в разного рода мошеннических схемах.