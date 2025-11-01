RT: подвергшаяся нападению в Казани женщина попросила отпустить подозреваемого

Ирина Шевырёва, на которую в Казани напали с ножом, попросила отпустить подозреваемого — своего свёкра.

Источник RT сообщил, что она ничего не говорит, так как ей ещё тяжело. Но женщина написала письмо в защиту отца мужа, в котором попросила отпустить его из СИЗО.

По словам женщины, Станислав Шевырёв непричастен к нападению на неё, неприязненных отношений между ними не было.

Telegram-канал RT пишет, что апелляцию на его арест не удовлетворили, он будет находиться под стражей до 14 декабря. На заседании также был его сын Иван, ещё один подозреваемый. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что мужа Ирины Шевырёвой отпустили из-под ареста.

Нападение на 34-летнюю Ирину Шевырёву произошло 14 октября рядом с казанской гимназией №94. Женщине нанесли ножом колотые раны в шею и грудь.