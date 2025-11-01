В Ростове-на-Дону прогремел взрыв в жилом доме

В Ростове-на-Дону в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошел в одной из квартир в ЖК «Левобережье», сообщает Shot.

Как уточняется, за взрывом последовало возгорание. По предварительным данным, причиной произошедшего стало строительное оборудование — газовый баллон, который применяется при установке натяжных потолков. Детали о пострадавших уточняются.

К настоящему моменту известно, что в квартире в Ростове взрыв вырвал панорамные окна. В стене образовалась дыра.

Накануне Telegram-канал «Моя Москва» сообщил, что в Москве взорвался автомобиль такси во время прогулки водителя в парке «Дубки». По словам очевидцев, водитель почистил кондиционер и включил рециркуляцию, а затем вышел из машины.

В этот момент произошел взрыв. Взрывной волной были повреждены двери, лобовое стекло и крыша автомобиля, которая упала на соседний автомобиль. Никто не пострадал.