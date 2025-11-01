Спор на российской парковке закончился переломом руки

В Саратове 53-летний мужчина избил местного жителя из-за спора о парковочном месте. Об этом «Ленте.ру» сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 27 июля горожанин ждал, пока освободится свободное место на стоянке. Но неизвестные опередили его и припарковали свое авто. Потерпевший сделал замечание, на что пассажир отреагировал агрессивно и ударил его ногой по локтю.

Россиянин обратился в больницу, ему диагностировали закрытый перелом руки. Возбуждено дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Хулигана уже задержали, ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в Москве 44-летний продавец на рынке на Каширском шоссе кинул табуретку в 42-летнюю коллегу.