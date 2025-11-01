СК завершил расследование дела Митрошиной

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами она легализовала их часть путем покупки объектов недвижимости в Москве. В рамках уголовного дела собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению указанного преступления. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов, а также истребованные по запросам и представленные свидетелями документы финансово-хозяйственной деятельности обвиняемой.