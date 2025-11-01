Мужчина напал на пассажира метро Москвы в ходе ссоры

Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан подозреваемый в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Между двумя мужчинами в вестибюле станции метро «Дмитровская» возник конфликт, в результате которого фигурант ударил своего оппонента по голове и распылил в лицо содержимое перцового баллончика. Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 37-летнего подозреваемого на ул. Хачатуряна», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.