Названо последнее возможное место укрытия бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть жива — последним местом, где они укрываются, может быть тайная браконьерская избушка. Об этом заявил алтайский егерь Сергей Усик, пишет aif.ru.

«Не хочется думать о худшем, но случается и подобное. Это уже работа следователя. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы еще живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — сказал Усик.

Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

Он также не исключил, что пропажа Усольцевых может носить криминальный характер. Других подробностей егерь не привел.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.