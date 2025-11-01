Силовики поймали в Москве мужчину, устроившего побег из суда в Воронеже

Сотрудники правоохранительных органов задержали в московском регионе 43-летнего мужчину, который сбежал из зала суда в Воронеже. Он решился на это, так как в инстанции заменили ему меру пресечения по уголовному делу на более строгую. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

© Вечерняя Москва

— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории столичного региона задержан 43-летний местный житель, накануне самовольно покинувший здание Центрального районного суда после избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по факту побега. Подозреваемый в умышленном уничтожении или повреждении имущества услышал о своем аресте и решил покинуть здание суда. После этого его начали разыскивать правоохранители.

