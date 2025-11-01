Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Орловской области

Следком по Орловской области возбудил уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе Орел-Тамбов. Расследование осуществляется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, ДТП произошло в вечернее время 31 октября на территории Свердловского района. Водитель микроавтобуса марки Volkswagen Transporter, в салоне которого находились четыре пассажира, совершил выезд на встречную полосу. Он врезался в грузовик с полуприцепом. Большегруз в свою очередь протаранил легковой автомобиль.

В результате серии последовательных столкновений шестеро человек, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли на месте происшествия. Двухлетняя девочка, находившаяся в салоне микроавтобуса Volkswagen Transporter, была экстренно доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения с многочисленными тяжелыми травмами.

В настоящее время ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре Орловской области.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.