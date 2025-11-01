В давке у храма на юге Индии погибли люди

NDTV: в давке у храма на юге Индии погибли не менее девяти человек
В давке у храма в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш (Индия) погибли не менее девяти человек.
Об этом сообщает телеканал NDTV.
«По меньшей мере девять верующих, в основном женщины и дети, погибли в давке в храме в Шрикакуламе, штат Андхра-Прадеш, сегодня рано утром», — говорится в материале.
Кроме того, поступает информация о большом количестве пострадавших.
По данным властей, причиной давки стала переполненность храма.
Ранее в результате давки на крупнейшем индуистском фестивале Джаганнатх Ратх Ятра в индийском городе Пури погибли три человека, ещё около 50 пострадали.