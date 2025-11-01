В Петербурге 13-летний подросток пытался поджечь полицейские автомобили

В Красногвардейском районе Петербурга задержали 13-летнего подростка, который пытался поджечь полицейские автомобили.

Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

«31 октября около одного из отделов полиции в Красногвардейском районе стражами порядка был задержан 13-летний подросток, пытавшийся поджечь служебные автомобили», — приводит сообщение РИА Новости.

Подросток рассказал правоохранителям, что незадолго до произошедшего он познакомился с девочкой в интернете. Позже к нему обратился неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и предупредил о якобы украинском гражданстве виртуальной собеседницы.

Неизвестный, по данным МВД, начал угрожать школьнику уголовной ответственностью и стал вымогать деньги, которых у подростка не оказалось.

«Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самаре двоим несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении теракта на железной дороге.