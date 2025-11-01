Попавший в аварию американец вышел из комы и обвинил в ДТП свою девушку

В США попавший в аварию мужчина вышел из комы и рассказал, что ДТП устроила его подруга, пишет People.

© Соцсети

По данным полиции, между Дэниелом Уотерманом и Лейгой Мамби произошла ссора, в ходе которой девушка, находившаяся за рулем, умышленно врезалась в дерево. В результате столкновения оба получили тяжелые травмы, а Уотерман впал в кому.

Придя в сознание, Уотерман рассказал следователям, что ссора началась после того, как он узнал о беременности подруги. Когда он попытался покинуть автомобиль, Мамби якобы ускорилась и врезалась в дерево, заявив: «Мне всё равно, что произойдёт, ты получишь то, что заслуживаешь».

По данным следствия, женщина и ее нерожденный ребёнок выжили. Спустя восемь месяцев после ДТП у Дэниела развилась пневмония, к сожалению, врачам не удалось его спасти. Семья мужчины сейчас борется за опеку над ребенком и ожидает результатов теста на отцовство.