Напавшего на бывшую жену с мачете челябинца отправили в СИЗО

В Челябинске арестовали мужчину, устроившего кровавую расправу над бывшей супругой и ее новым партнером. Фигурант будет содержаться под стражей до 31 декабря 2025 года, пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает региональный СК.

Конфликт развернулся у подъезда дома. Пара только что вернулась из отпуска в Турции. Экс-супруг напал на женщину и ее сожителя с мачете. По информации источников, расправа произошла на глазах их несовершеннолетней дочери. Девочка стала свидетельницей того, как отец нанес матери множественные ранения, частично отрезав нос.

Пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию. Вмешательство прохожих, отогнавших нападавшего подручными средствами, предотвратило более трагический исход. Ребенок, убежавший с места происшествия в ужасе, сейчас получает психологическую помощь. Врачи диагностировали у девочки тяжелое эмоциональное состояние.

Следствие квалифицировало действия мужчины как покушение на убийство. Экспертиза подтвердила, что сила и направленность ударов свидетельствуют о намерении лишить жизни обоих пострадавших.