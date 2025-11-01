Против экономиста Иноземцева* возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экономиста Владислава Иноземцева*. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— По материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева* возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Экономист ранее привлекался к административной ответственности. В течение года его дважды штрафовали за то, что он публиковал материалы без соответствующей плашки. Несмотря на это, Иноземцев* продолжил нарушать закон. Это и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Прокуратура контролирует ход расследования.

В начале октября суд назначил наказание телеведущей Татьяне Лазаревой**. Ее признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и заочно приговорили к семи годам колонии.

*Внесен в реестр иностранных агентов.

**Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.