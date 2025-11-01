В Белгороде сбежал военный, обвиняемый в убийстве и изнасиловании

Масштабная поисковая операция развернута в Белгородской области: из-под стражи сбежал военнослужащий, обвиняемый в жестоком убийстве и изнасиловании. О побеге, который произошел вечером 31 октября, сообщает издание Fonar.TV со ссылкой на заявление губернатора Вячеслава Гладкова, которое он сделал во время эфира правительства в субботу, 1 ноября.

«Вчера поздно вечером совершил побег из-под охраны подозреваемый в преступлениях. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры», — заявил глава региона.

Он поручил поднять отряды самообороны и народные дружины в Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах, а также в Яковлевском округе для помощи полиции.

«Весь ресурс, который у нас есть, нужно вывести на взаимодействие с сотрудниками МВД для того, чтобы усилить или увеличить количество людей, занятых в поиске», — подчеркнул Гладков, добавив, что в ночное время к патрулированию должна подключиться и военная полиция.

Такая острая реакция властей вызвана тяжестью преступлений, в которых обвиняется сбежавший. Как ранее сообщал региональный главк СК, рядовой Алексей Кострикин был задержан по обвинению в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка. По данным следствия, в октябре военный ночью проник в частный дом, убил хозяина, а затем надругался над его супругой. Тогда его удалось задержать в считанные часы. Теперь опасный преступник снова на свободе.