Пятерых подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на 60 млн рублей задержали

Сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в мошенничестве на 60 млн рублей с ипотечный кредитами на строительство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники подыскивали граждан и под предлогом заработка склоняли их к участию в криминальной схеме. В один из крупнейших банков России направлялись заявки на получение ипотечных кредитов по специальной государственной программе. В анкетах сообщники указывали ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что после одобрения заявок и выделения денег задержанные предоставляли в банк фиктивные отчеты и фотографии, якобы подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле на участках возводили лишь макеты зданий из фанеры и досок с отделкой пластиком, имитировавшей кирпич, строительные работы не проводили.

"Фактические затраты на такие объекты составляли лишь малую часть выделенных средств, в то время как основной объем кредитных денег соучастники похищали. Причиненный банку ущерб превысил 60 миллионов рублей", - отметила представитель ведомства, добавив, что задержаны пять подозреваемых.

В ходе обысков, проведенных на территории республик Дагестан и Северная Осетия - Алания, а также в Московском регионе, изъяты компьютеры, банковские карты, смартфоны.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

Всем фигурантам предъявлено обвинение. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, предполагаемый организатор арестован.