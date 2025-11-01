Москвич арестован за сексуальное насилие над дочерью сожительницы

В Москве по ходатайству следствия арестован обвиняемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетней. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице.

«Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2019 года по октябрь 2025 года обвиняемый, находясь на территории Москвы, Рязанской области и Республики Крым, совершал в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы противоправные действия сексуального характера. Следователями столичного СК фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.