Пропавшего рыбака нашли недалеко от места поисков семьи Усольцевых

Сергей Усольцев, пропавший вместе со своей семьей в Красноярском крае, в прошлом был причастен к реализации американских программ, сообщает газета "Известия".

Журналисты выяснили, что в 1990-е годы он принимал участие в реализации программы "Инициатива атомных городов", запущенной департаментом энергетики США. Также Усольцев был учредителем компании "Международный Центр Развития – Железногорск". Позже, в 2010-х годах, он якобы критиковал власть и даже предрекал крах российского бизнеса.

В интервью 2015 года он жаловался на то, что власти "душат" реальный сектор экономики, а также обращал внимание на завышенные ставки по кредитам под 20–25%, таможенные барьеры и монопольные тарифы на энергоресурсы.

"Какая конкурентоспособность, если оборудование тебе будет сразу дороже на 20%? А ведь надо платить хорошую и честную зарплату. Энергия у нас уже не дешевле, чем в Китае. И сырье так же <...> Какой глубинной переработкой алюминия я могу тут заниматься? Бессмыслица!" – говорил Усольцев.

Также он указывал, что предпринимателей якобы вынуждают искать другие варианты для развития бизнеса. По его словам, начать производственный бизнес можно было от 1 миллиона долларов.

"А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?" – задавался вопросом бизнесмен в 2015 году.

Кроме того, по данным газеты, в 2020 году Усольцева оштрафовали за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц и ИП, в 2021 году он выплатил 5 тысяч рублей штрафа за недостоверные сведения об адресе своей компании, а в 2024-м против него возбудили административное дело по статье о нарушении в сфере финансов и налогов, взыскав при этом штраф.

Об исчезновении Усольцева, его супруги и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. 28 сентября семья отправилась в поход в сторону горы Буратинка, а позже перестала выходить на связь. Последний раз сигнал их телефона был зафиксирован 6 октября.

Активные поиски семьи завершили 12 октября, но уже 24-го числа их возобновили по запросу полиции. В СК считают официальной версией пропажи семейства несчастный случай.

Позже журналисты выяснили, что Усольцев перед своим исчезновением должен был отчитаться о расходовании государственных грантов. СМИ писали, что у него была компания, которая занималась выпуском краски. При этом на счетах мужчины и его фирмы так и остались большие суммы денег.