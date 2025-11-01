Россиянин едва не задушил 17-летнего юношу из-за шутки о костюме на Хэллоуин

Житель Новосибирска едва не задушил в баре 17-летнего юношу из-за шутки о его костюме на Хэллоуин. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По сведениям российского издания, конфликт произошел между гостем вечеринки и одним из артистов. Посетитель также распылил в лицо оппонента перцовый баллончик.

Как отметил организатор мероприятия, на входе в бар гостей досматривали. Он не может понять, как мужчина пронес с собой перцовый баллончик.

В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что пьяный житель Нелидово Тверской области ударил ногой в лицо женщину возле бара.

Очевидцы вместо того, чтобы помочь женщине, снимали происходящее на телефон и смеялись.

Еще раньше в Самаре на автобусной остановке мужчина избил жену с ребенком на руках.