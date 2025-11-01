Судебное заседание по делу свердловского редактора Ura.ru перенесли

Суд отложил на 14 ноября заседание по делу свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Суд постановил судебное заседание отложить на 14 ноября в 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала судья.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.